Süper Lig'de son olarak 3 hafta Konyaspor'u mağlup eden ve geçtiğimiz hafta deplasmanda Kayserispor'a 2-1 yenilen Galatasaray , sahasında Alanyaspor 'u konuk ediyor. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Galatasaray maçı 2-2 berbaerlikle bitirirken Sascha Boey ve Abdülkerim Bardakcı şoku yaşanıyor. İşte detaylar...

Taraftardan Cumhuriyetin 100. yılına özel koreografi

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili stadyumda iki bölümlü koreografi yaptı. İlk olarak kuzey tribününde Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz' sözünün yer aldığı pankart gösterilirken, daha sonra kartonlardan Türkiye haritası yapıldı ve ortasına Türk bayrağı açıldı. Bu sırada doğu tribününde kartonlarla Galatasaray'ın hazırladığı Cumhuriyetin 100. yılı logosunun görseli yapıldı.

İkinci bölümünde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerindeki görseli, Galatasaray Lisesi'nin kapısında önünde yer alan asker öğrencilerin görseli ve 'Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık' pankartını tutan halkın görseli 3 boyutlu şekilde açıldı. Güney tribününde de Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı açıldı.

Aslan hızlı başladı

Galatasaray henüz 3. dakikada Mertens ile golü buldu ancak önceki pozisyonda yere düşen İcardi'ye top çarpınca hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 11. dakikada İcardi'nin güzel pasında topla buluşan Mertens'in golü bu sefer geçerli oldu ve skor 1-0 oldu.

İcardi farkı 2'ye çıkardı

Alanyaspor kısa pasla ceza sahasından çıkmak istedi, Runarsson, Efkan'a attı, Efkan pas hatası yaptı, Oliveira dokundu, İcardi yakın mesafeden vurdu ve farkı ikiye çıkarttı. İcardi'den bir gol, bir asist... 24. dakikada Nelsson yerdeyken pasını Rashica'ya verdi, Kosovalı oyuncu bekletmeden İcardi'ye yolladı, İcardi hızla rakip kaleye hareketlenip, çok şık şekilde topun dibine girdi, ağları havalandırdı ancak yine gol ofsayta takıldı.

İkinci yarı bambaşka Alanya!

54. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Oğuz Aydın plase şutunda Galatasaray savunmasına da çarpan meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. 68. dakikada ceza yayının sağından Balkovec’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’nın sağından ağlarla buluştu. 2-1

Uzatmalarda gelen gol

90+1. dakikada sağ taraftan Zinedine Ferhat’ın içeri çevirdiği topa kale önünde Hassan’ın dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2









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Sacha Boey, kırmızı kart gördü

Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, Alanyaspor maçının 31. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın 31. dakikasında sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı. Alanyaspor’un hızlı atağında Sacha Boey’in orta sahada Daniel Candeias’a yaptığı hareket sonrasında müsabakanın hakemi Ali Palabıyık, Boey’e direkt kırmızı kart gösterdi. Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, Palabıyık'ın bu kararına yoğun tepki gösterirken, sarı-kırmızılı taraftarlar da ıslıklarla hakem Ali Palabıyık'ın bu kararını protesto etti.

Abdülkerim Bardakcı da kırmızı gördü

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Alanyaspor maçının 90+4. dakikasında kırmızı kart gördü. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon daha önce de Gaziantep FK karşılaşmasında kırmızılı kartla oyun dışı kalmıştı.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda mücadele ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar maçı 9 kişi tamamladı. İlk olarak müsabakanın 31. dakikasında Sacha Boey kırmızı kart gördü. Mücadelenin son anlarında 90+4. dakikada Abdülkerim Bardakcı, orta sahada Efecan Karaca’ya yaptığı hareket sonrasında hakem Ali Palabıyık, Abdülkerim’e direkt kırmızı kart verdi.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon daha önce de Gaziantep FK maçında kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Beşiktaş maçında olmayabilir

Sacha Boey ve Abdülkerim, eğer PFDK tarafından iki maç ile cezalandırılırsa Beşiktaş derbisini kaçıracak. Haftaya deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak olan Galatasaray sonraki hafta ise Beşiktaş'ı konuk edecek.





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