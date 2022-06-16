Geçtiğimiz sezonun başında Fransız ekibi Rennes'ten 1.15 milyon Euro karşılığında transfer edilen Sacha Boey, ilk haftalarda göz doldursa da sakatlığı sonrasında büyük bir düşüş yaşadı. Sezonun geri kalanı boyunca bir türlü beklentileri karşılamayan Fransız sağ bek için de yolun sonu gözüktü. 3 yıl daha kontratı bulunan 21 yaşındaki oyuncu için tüm teklifler değerlendirilecek. Eğer Boey, bonservisiyle gönderilmezse, kiralama formülüne geçilecek.









1 yıllık sözleşmesi var

Bu arada Aslan'da, Boey sonrasında sağ bek için de adayını belirledi. Kayserispor ile başarılı bir sezonu geride bırakan Onur Bulut listeye girdi. 28 yaşındaki sağ bek ile önümüzdeki günlerde görüşmelerin başlaması bekleniyor. 1 sene daha kontratı bulunan Onur için Süper Lig 'den birçok takımın da devrede olduğu öğrenildi.

Metin Karabaş