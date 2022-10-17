Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Kayserispor yenilgisi sonrasında teknik direktör Okan Buruk’a destek verdi. Özbek, alınan kötü sonuçlara rağmen genç teknik adama inandığını ve kulüplerde zaman zaman bu tür inişliçıkışlı durumların yaşanabileceğinin altını çizdi.

'Zamana ihtiyacımız var'

Başkan Özbek, özellikle Buruk’a olan inancını belirterek, “Size inanıyorum” mesajını verdi. Özbek, “Bu takımın potansiyeli çok yüksek. Birlikte harika bir oyuncu topluluğuna sahibiz” dedi. ‘Zamana ihtiyacımız var’ Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz. Başarılı olmak için birlikte zamana ihtiyacımız var.” Genç teknik adam ise kendisi ile yapılan bu konuşmadan ötürü duyulan güven sebebiyle bir hayli memnun olduğunu dile getirdi.





'Kenetlenip ayağa kalkacağız'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor yenilgisinin ardından soyunma odasında öğrencileriyle birlikte mini bir toplantı yaptı. Oynadıkları futboldan memnun olmadığını belirten başarılı teknik adam, bu durumdan çıkacaklarına inandığını söyledi.

Genç çalıştırıcı, “Kötü oynadık, öncelikle bunu kabul edip öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Çok fazla hata yaptık. Biz bu değiliz. Neleri yanlış yapıp, neleri doğru yaptığımızı birlikte analiz etmeliyiz” dedi. Şu an bulundukları konumdan daha iyi bir duruma geleceklerine inandığını söyleyen Buruk, sözlerine şöyle devam etti: “Olduğumuzdan kenetlenip, çıkmak zorundayız. Taraftarımızın bizden beklentisi çok yüksek. Ancak kenetlenirsek ayağa kalkabiliriz. Başka yolu yok. Galatasaray’a yakışır bir şekilde mücadele edip, şampiyonluk yarışına ortak olmalıyız.”

FANATİK ÖZEL / Metin Karabaş