Orta saha için Sergio Oliveira bombasını patlatan ve yıldız oyuncuyu renklerine bağlayan Galatasaray , Portekizli'nin partnerini buldu. Fransız ekibi Metz'de görev yapan Boubacar Traore ile Cimbom'un ilgilendiği iddia edildi.

Ancak 20 yaşındaki orta sahanın transferi pek kolay gözükmüyor... İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Wolverhampton, Leicester City ve Newcastle United da genç futbolcu için transfer yarışında.

Boubacar Traore geçen sezon Metz'le, Ligue 1'de 28 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynamıştı.

2019'da 350 bin Euro karşılığında Mali'li oyuncuyu kadrosuna katan Metz, Traore'yle 2024 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

Okan Çellik