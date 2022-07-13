Galatasaray'da bir orta saha adayı daha: Baboucar Traore!
Sergio Oliveria'yla sözleşme imzalayan, şimdi de daha defansif bir orta saha bakan Cimbom'un, Metz forması giyen Baboucar Traore'yle ilgilendiği öne sürüldü. 20 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekipleri; Wolverhampton, Leicester City ve Newcastle United'ın da devrede olduğu kaydedildi.
Orta saha için Sergio Oliveira bombasını patlatan ve yıldız oyuncuyu renklerine bağlayan Galatasaray , Portekizli'nin partnerini buldu. Fransız ekibi Metz'de görev yapan Boubacar Traore ile Cimbom'un ilgilendiği iddia edildi.
Ancak 20 yaşındaki orta sahanın transferi pek kolay gözükmüyor... İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Wolverhampton, Leicester City ve Newcastle United da genç futbolcu için transfer yarışında.
Boubacar Traore geçen sezon Metz'le, Ligue 1'de 28 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynamıştı.
2019'da 350 bin Euro karşılığında Mali'li oyuncuyu kadrosuna katan Metz, Traore'yle 2024 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
Okan Çellik