Galatasaray’da bir garip Diagne hikayesi!

Beklenen forvet transferini bir türlü gerçekleştiremeyen Galatasaray’da gündeme gelen isimlerden biri de Mbaye Diagne oldu... Bunun sebebi ise yıldız forvetin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlardı. Önceki geceden beri Galatasaray’la ilgili fotoğraflar paylaşan Diagne’nin yeni açtığı İnstagram hesabı, saatler içinde onbinlerce takipçi kazandı. Gün içinde de Sarı-Kırmızılı forma ile fotoşoplandığı fotoğrafı kullanan Diagne’nin hesabı, saatler sonra ise kapandı. Takipçi kazanmak için Galatasaray’ı kullandığı iddia edilen Diagne’nin sosyal medya hesabının Sarı-Kırmızılı taraftarlarca şikayet edildiği öğrenildi. Kasımpaşa formasıyla ligin ilk yarısında 20 gol atan Diagne için kulübü 15 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

Saat: 03.28 - Senegalli futbolcu önceki gece Galatasaray’la ilgili ilk bu paylaşımı yaptı.

Saat: 13.35 - Diagne, dün öğle saatlerinde ise Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşarak herkesi heyecanlandırdı.

Saat 15.08 - Sarı-Kırmızılı futbolseverler ise paylaşımlarını kısa sürede silen golcü oyuncunun hesabını şikayet yağmuruna tuttu ve Diagne’nin sosyal medya hesabı kapandı.

Hilmi Öksüz: O kadar paraları yok

Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz, Diagne iddiaları üzerine açıklama yaptı. Öksüz, “Transferle ilgili herhangi bir bilgim yok. Zaten Galatasaray’ın o kadar parası da yok. Böyle bir durum olsaydı eğer bizimle iletişime geçilirdi. Galatasaraylı yöneticiler arkadaşlarımız. Bu iddialar asparagas” dedi. Kasımpaşa Kulübü yetkilileri ise Diagne’nin kapatılan sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu doğruladı.

Mustafa Denizli: Ne yaparsa yapsın

Başakşehir ile yarın karşılaşacak olan Kasımpaşa’da, Diagne kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Dünkü idman sonrası Denizli’ye yıldız forvetin yaptığı Galatasaray paylaşımları sorulurken, tecrübeli hoca, “Boşverin, ne yaparsa yapsın” demekle yetindi.