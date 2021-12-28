Maliyeti ve performansıyla gündemden düşmeyen Ryan Babel'in Galatasaray macerası sona eriyor. 2,5 yıl önce teknik direktör Fatih Terim'in ısrarıyla transfer edilen Ryan Babel'de yolun sonuna gelindi.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor maçının bile kadrosuna giremeyen Hollandalı futbolcu ile devre arası transfer döneminde Sarı-Kırmızılılarla vedalaşması bekleniyor.
1 Temmuz 2019 tarihinde Fulham'dan bedelsiz transfer edilen Babel, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 81 maçta 14 gol, 7 asist katkısı yaptı.