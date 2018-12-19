Galatasaray'ın Keçiörengücü ile Türkiye Kupası rövanş maçında 1-1 berabere kaldı. Sarı-Kırmızılı takıma turu getiren golcü 18 yaşındaki Yunus Akgün kaydetti. Bu sezon Fatih Terim'in Süper Lig'de, Şampiyonlarlar Ligi'nde ve Türkiye Kupası'nda zaman zaman şans verdiği oyuncu Cim Bom'da asgari ücrete oynuyor.

Fatih Terim etkisi...

Yunus Akgün'ün yer aldığı 2000 grubu Fatih Terim'in özel ilgilendiği bir grup. Şuan Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu olarak görev yapan Nedim Yiğit ve diğer alt yapı hocalarının bu grubun yetişmesinde büyük emekleri oldu.

Fiziki yapısı ve oyun tarzıyla Fransızların dünyaca ünlü yıldızı Antoine Griezmann'a benzetilen Yunus Akgün 2000 yaş grubunun dünyadaki en potansiyelli oyuncularından biri.

Dünya devler peşinde!

Geçtiğimiz günlerde dünyanın önemli basın kuruluşlarından ESPN'de yer alan haberine göre Chelsea ve Juventus, Yunus'la ciddi bir şekilde ilgileniyor. Bu iki dev kulübün yanı sıra Wolfsburg ve Benfica'nın da takibinde.

Yunus Akgün nasıl keşfedildi?

7 yaşında U10 yaş gruplarıyla maçlara çıkan minik Yunus'u ilk keşfeden isim amatör kulüplerden büyük takımlara bir çok futbolcu kazandıran emektar hoca Adem Yeşil. Yunus'u Galatasaray'a alınması isteyen ise dönemin alt yapı antrenörü Serhat Galimane oldu.

Serhat Galimane Fanatik'e anlatmıştı!

"O dönem Galatasaray'da mini-minik takımı çalıştırıyordum. Sürekli amatör kulüplerle hazırlık maçları yapıyorduk. O dönem U10 yaş gurubunu ilk kez Galatasaray kurmuştu. Yunus'u da böyle bir hazırlık maçında dikkatimi çekti. Kosova Güç Spor ile bir gün hazırlık maçı yaptık. U10 takımları karşı karşıya geliyordu ancak Yunus 7 yaşında kendinden büyük oyunculara göre inanılmaz işler yapıyordu. 7 yaşında olmasına rağmen çok rahat adam geçiyordu. Dikkatimizi çekti henüz lisansı yoktu ve Galatasaray'a transfer ettik. Kosova Güç Spor'u çalıştıran Adem Yeşil onu ilk keşfeden isimdi. Biz de Galatasaray'a kazandırılmasını sağladık. Çok kıymetli ve özel bir oyuncu."

Yunus Akgün kimdir?

Galatasaray'da '2000 jenerasyonu'nun yükselen yıldızı genç yıldız henüz 18 yaşında. İstanbul'da dünyaya gelen Yunus, Galatasaray altyapısında yetişti ve forvet, forvet arkası ve her iki kanattada görev yapabiliyor. İki ayağınıda aynı seviyede kullanabilme yeteneğine sahip olan Yunus, 1.73 boyunda. Yunus'un Galatasaray ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncu Sarı-Kırmızılı takımda 1604 TL kazanıyor...

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr