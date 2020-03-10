Galatasaray’da Beşiktaş derbisinin provası başladı

Süper Lig’in 25. haftasında, Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan ve maç eksiği bulunan Trabzonspor’u sıralamada geçme fırsatını kaçıran Galatasaray, bu hafta oynanacak Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Dün sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Sivas karşısında ilk 11’de oynayan isimler yenilenme çalışmasına katıldı. Diğer futbolcular ise 2 haftadır olduğu gibi, U19 takımıyla hazırlık maçı oynadı.

Fatih Terim’in antrenman sonrası Belhanda ve Emre Akbaba ile özel bir görüşme yaptığı da gelen haberler arasında.

U19 takımıyla oynanan maçta Taylan, takımın en iyilerinden biriydi.