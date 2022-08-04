Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, yeni sezon kadrosunda görmeyi en çok istediği oyunculardan biri de Berkay Özcan. Ligde şampiyon yaptığı Başakşehir'den eski öğrencisi olan Berkay'ın transferini, Galatasaray Yönetimi'nden ısrarla talep eden Okan hocanın isteği üzerine pazarlıklar başladı. Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili bir açıklama yapan Başakşehir'in patronu Göksel Gümüşdağ, Berkay Özcan'ı satmayı düşünmediklerini açıkladı. Ancak bu sözlerden sonra da iki taraf arasında birkaç görüşme yapıldı. Sarı-Kırmızılılar kesenin ağzını açarken, Başakşehir'e geçtiğimiz sezon Alanyaspor 'dan 4 milyon Euro'ya alınan Berkan Kutlu artı 4 milyon Euro daha bonservis ücreti önerildi.

Sosyal medyasından çıkardı

Şu an için Başakşehir cephesinden bu teklife de olumlu bir yanıt gelmediği belirtiliyor. Ancak adı takasta kullanılan Berkan Kutlu'dan flaş bir hamle geldi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, sosyal medya hesaplarındaki profillerinden Galatasaray'la ilgili ibareleri çıkarması, olası bir ayrılığın çok yakın olduğuna dair bir mesaj olarak yorumlandı. Kulübe yakın kaynaklar, Okan Buruk'un Berkan'ı da kadrosunda tutmak istediğini belirtiyor. Ancak yönetimin, genç oyuncuyu transfer çalışmalarında kullanmaya devam edeceği, gelen haberler arasında. Bu arada Berkan'ı, eski kulübü Alanyaspor'un da transfer etmek istediği öğrenildi.