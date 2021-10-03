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Galatasaray'da Berkan Kutlu, kırmızı kart gördü

Galatasaray'ın 23 yaşındaki orta sahası Berkan Kutlu, Rizespor maçının 86. dakikasında penaltıya sebebiyet vermesi nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

03 Ekim 2021, Pazar 20:59 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Berkan Kutlu, kırmızı kart gördü

Süper Lig 'in 8. haftasında Çaykur Rizespor 'a konuk olan Galatasaray 'da Berkan Kutlu, maçı tamamlayamadı. 86. dakikada Muslera'dan aldığı pasta top kaybı yapan ve ceza sahası içerisinde Lebogang Phiri'ye faul yaparak penaltıya sebebiyet veren 23 yaşındaki orta saha direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karadeniz ekibinde topun başına geçen Fernando Boldrin, penaltıyı gole çeviremezken 90+11. dakikada Morutan ile golü bulan Galatasaray, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray formasıyla bu sezon 13 resmi maça çıkan Berkan, 1 asist yapma başarısı gösterdi.


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