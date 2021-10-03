Süper Lig 'in 8. haftasında Çaykur Rizespor 'a konuk olan Galatasaray 'da Berkan Kutlu, maçı tamamlayamadı. 86. dakikada Muslera'dan aldığı pasta top kaybı yapan ve ceza sahası içerisinde Lebogang Phiri'ye faul yaparak penaltıya sebebiyet veren 23 yaşındaki orta saha direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karadeniz ekibinde topun başına geçen Fernando Boldrin, penaltıyı gole çeviremezken 90+11. dakikada Morutan ile golü bulan Galatasaray, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray formasıyla bu sezon 13 resmi maça çıkan Berkan, 1 asist yapma başarısı gösterdi.







