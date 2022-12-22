Galatasaray , Fernando Muslera'nın yedeği konusunda bir süredir problem yaşıyor! Geçen sezon Giresunspor'a kiralanan ve buradaki harika performansı ile Galatasaray'a geri dönen Okan Kocuk, özellikle hazırlık kampında ve hazırlık maçlarında gösterdiği performans ile vasatı aşamadı. Hal böyle olunca Cim Bom da yeni bir yedek kaleci arayışına girdi.

'Forma giymezse geri alınabilir'

Yaz transfer döneminde 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor'a kiralanan Berk Balaban, 'Oynama şartıyla' takımdan gönderilmişti. Fakat sezonun geri kalan bölümünde genç file bekçisi, aradığı süreleri bulamadı. Berk, biri kupada, biri de ligde olmak üzere yalnızca 2 maçta sahne aldı. 22 yaşındaki eldivenin sözleşmesinde, 'Forma giymezse geri alınabilir' maddesi olduğu belirtildi. Yani devre arasında Aslan, Berk Balaban'ı geri çağırabilir.

Aslan'ın altyapısından yetişti

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Berk, 2015 yılından beri Sarı-Kırmızılı kulübün bünyesi altında yer alıyor. Genç eldiven, daha önce; Ankaraspor ve Niğde Anadolu takımlarına kiralanmıştı.