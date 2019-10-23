Galatasaray’da Belhanda’dan taraftara küfür

Galatasaray’ın 10 numarası Belhanda’dan tepki çeken hareketler...

Performansıyla açık ara sahanın en kötü ismi olan ve pas hatalarıyla tepki çeken Faslı futbolcu, ikinci yarıda hocası Fatih Terim tarafından kenara alındı. Belhanda oyundan çıktığı sırada tüm stattan ıslık sesleri yükselince, tecrübeli futbolcu çılgına döndü.

Belhanda, oyundan çıkana kadar tribünlere el kol hareketleri yaptı.

Önce el kol hareketleriyle tribünlere karşılık veren Belhanda, ardından dudak hareketlerinden de açıkça görüldüğü şekilde Fransızca çok ağır küfürler ederek oyundan çıktı.

Belhanda’nın ettiği küfürler net şekilde kameralara yansıdı.

Taraftar tepkisi üzerine doğrudan soyunma odasına giden Belhanda’nın sahayı terk ettiğini gören ailesi de tribünden ayrıldı ve çıkışa yöneldi.

Albayrak soyunma odasına indi

Kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, bunun üzerine Belhanda’nın peşinden soyunma odasına indi ve tecrübeli futbolcuyu sakinleştirip ikna ederek kulübeye geri döndürdü.

Albayrak daha sonra tribüne de çıkıp Belhanda’nın ailesiyle görüştü ve onların da yerine dönmesini sağladı. Böylece en azından maç esnasındaki krizin üstü örtüldü, ancak bu süreç kolay geçilmeyecek gibi görünüyor.

Albayrak, Belhanda’nın oğlu ve eşini böyle sakinleştirdi.

Taraftarlar protesto edecek

Sarı-Kırmızılılar, bundan sonra Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maçlarda yine Belhanda’yı protesto etmeye hazırlanıyor. Yönetim ise ceza verip vermeme konusunda, teknik direktör Fatih Terim’in raporuna göre hareket edecek. Tecrübeli hoca ise oyuncusuna yine sahip çıkıyor.

Seri'ye de ıslık var

Galatasaray adına oyundan çıkan son isim Seri’ydi. Tecrübeli futbolcu da kenara geldiğinde ıslıklandı, ancak o tribünlere herhangi bir refleks göstermedi.

En çok onlar top kaybetti

Maçta Galatasaray’ın en formsuz isimleri olan Belhanda ve Seri, sahanın en çok top kaybeden iki ismi olarak dikkat çekti.