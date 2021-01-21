Belhanda, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Türk Telekom Stadı’nda oynanan bir önceki maçta, Gençlerbirliği’ni adeta dağıtmış ve hat-trick yapmıştı. Belhanda için son oynanan Beşiktaş derbisi iyi geçmedi. Faslı futbolcu, vasat bir performans sergiledi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, dün Aslantepe’de yine coştu. Belhanda, önce ilk golde Emre Akbaba’ya ‘al da at’ dercesine bir pasla asist yaptı. Faslı futbolcu, yıldızlaştığı maçta müthiş performansını harika bir golle süsledi. Linnes’in pasında ceza sahası dışından harika bir vuruşla Pantilimon’u avlayan Younes Belhanda, bu sezon ligde 6. kez ağları havalandırmış oldu.



