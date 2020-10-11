Cengiz’in bu açıklamayla işaret ettiği isimlerin Belhanda ve Feghouli olduğu öğrenilmişti. Teknik ekipten görev verilmesine rağmen yönetimin göndermek için hâlâ girişimlerde bulunduğu 2 futbolcuya, başta Katar olmak üzere transfer döneminin açık olduğu bölgelerden teklif beklendiği belirtildi.







