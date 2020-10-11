Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli için transfeer umudu sürüyor
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gün yaptığı açıklamada, “İki kişiye maaşlarını eksik ödedik, onların ne halt yediğini anlatacağım. Bunlar yüzde 15’i kabul etmedi” ifadelerini kullanmıştı.
Cengiz’in bu açıklamayla işaret ettiği isimlerin Belhanda ve Feghouli olduğu öğrenilmişti. Teknik ekipten görev verilmesine rağmen yönetimin göndermek için hâlâ girişimlerde bulunduğu 2 futbolcuya, başta Katar olmak üzere transfer döneminin açık olduğu bölgelerden teklif beklendiği belirtildi.