Demir Grup Sivasspor’u deplasmanda yenerek milli araya moralli giren Galatasaray’da yaşanan ‘barış’ havası takıma yansıdı.

Milliyet'in haberine göre; Cim-Bom, Başkan Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim arasında 26 Ekim’de gerçekleşen kritik zirvenin ardından çıktığı iki maçı kazandı. Bu zirvede Terim, özellikle indirime yanaşmayan Belhanda ve Feghouli’nin artık hedef gösterilmemesini istemiş ve ikisine de ihtiyacı olduğunu belirtmişti. İşte bu destek, duygusal bir yapıya sahip olan iki futbolcuyu kendine getirdi.

Feghouli kendine geldi!

Herkes eleştirirken Terim tarafından korunan, kollanan iki oyuncunun motivasyonu bu hareketten olumlu etkilendi. Feghouli, kötü oynanan Ankaragücü maçında sonradan oyuna girip etkili bir görüntü sergilemişti. Terim antrenmanlarda da istekli gözüken futbolcusuna on birde şans vererek ödüllendirdi. Cezayirli futbolcu iki haftada böylece kendine geldi.

Yine Belhanda da yaşanan süreçten olumlu etkilendi. Sezona iyi başlayan ama indirim polemiğinden sonra düşüşe geçen Faslı yıldız da Terim desteğinden sonra henüz tam hazır olmasa bile Sivas’ta takımı yalnız bırakmadı. Belhanda bir gol, bir asistle yıldızlaştı.

Terim haklı çıktı

Böylece başkan ile gerçekleştirdiği zirvede futbolcularını kaybetmeyi değil kazanmayı tercih eden Fatih Terim haklı çıktı. Son iki şampiyonlukta önemli rolleri olan iki yıldızın dönüşü ile takımın tekrar zirve yolunda iddialı hale geldiği düşünülüyor.