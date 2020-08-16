Galatasaray, Belhanda ve Feghouli'ye vedaya hazırlanıyor... Pandemi sürecinde finansal kriz yaşayan Sarı-Kırmızılı kulübe, alacaklarının gecikmesi sebebiyle ihtarname çeken iki yıldız, indirime de yanaşmazken borçsuzluk kağıdını ise imzalamadı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "Bizi çok yordular" dediği dört oyuncudan ikisi olan Belhanda ve Feghouli'nin ayrılığına teknik patron Fatih Terim'den de sonunda onay çıktı. Her iki futbolcunun menaceriyle de bu hafta içerisinde bir görüşme yapılacak. Sarı-Kırmızılılar, Belhanda ve Feghouli'nin satılarak hem maaş bütçesinde yer açılmasını hem de elde edilecek bonservis geliriyle transferde işlerin rahatlamasını hedefliyor. Cim Bom'da Feghouli senelik 3 milyon 850 bin Euro'ya oynuyor, Belhanda ise 3 milyon 350 bin Euro alıyor. Bonuslarla birlikte iki yıldızın maliyeti senelik 10 milyon Euro'ya yaklaşıyor.

Yerlerini onlar dolduracak

Şu ana kadar Arap kulüpleriyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Belhanda'dan, 9-10 milyon Euro civarında bonservis geliri bekleniyor. Feghouli'nin ise 7-8 milyon Euro seviyesinde bir bonservisle gönderilmesi planlanıyor. Şu ana kadar yapılan transferler arasında Emre Kılınç'ın, sağ açıkta Feghouli'nin yerine oynatılması seçenekler arasında. 10 numara ise büyük ihtimalle Belhanda'dan alınıp Emre Akbaba'ya verilecek. Terim, iki Emre'yi de yeni sezon öncesi ilk 11 planlarına dahil etmiş durumda.







