Aslan’da Rizespor maçı hazırlıkları dün sabahki idmanla devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda, daha sonra gruplar halinde beşe iki pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleşti.

Cim Bom’da kamp zamanı

Sarı-Kırmızılı ekip bu akşam saat 17.30’da başlayacak antrenmanla beraber, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Galatasaraylı futbolcular, bu idmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Belhanda takıma döndü

Geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle önceki gün yapılan idmanda yer almayan Younes Belhanda, iyileşti ve dün itibarıyla takıma katıldı. Son antrenmanda takımla birlikte çalışan Faslı futbolcunun, Rize maçında ilk 11’de görev alması beklenmiyor.

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