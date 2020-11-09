İşte özlenen Belhanda bu... Gününde olduğu zaman takıma seviye atlatan Faslı yıldız, Sivas deplasmanında adeta döktürdü. Ankaragücü maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Galatasaray’ın 10 numarası, çok iyi bir dönüş yaptı. Belhanda 19. dakikada Feghouli’nin pasında şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Merkezde sürekli top dağıtan ve oyunun genelinde takımı iyi yöneten Belhanda, ikinci yarının henüz başında müthiş bir asiste imza attı. Belhanda, Arda’nın golünde kimsenin beklemediği anda savunmadaki açığı gördü ve Galatasaray’ın 2-0 öne geçmesinde kilit rol oynadı.

‘Asisti tercih ederim’

Maçın ardından konuşan Belhanda, “Sivasspor karşısında iyi oynadık, hakettiğimiz galibiyeti aldık ama daha iyi oyun ve daha iyi sonuçlar için daha çok çalışmamız gerekiyor” dedi. Faslı yıldız skora katkısıyla ilgili de, “Gol değil de asisti daha fazla tercih ederim. Bugün golün ardından güzel bir asistti. Arda kaptan da golü attı.” ifadelerini kullandı.



