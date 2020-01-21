Galatasaray'da Belhanda şoku!

Galatasaray, 2019-2020 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

21 Ocak 2020, Salı 14:50 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Belhanda şoku!

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana salonda yapılan core stabilizasyon çalışmalarıyla başlandı.

Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda takım hâlinde yenilenme koşusu ve interval koşular yapıldı.

Younes Belhanda, gribal enfeksiyon nedeniyle tedbir amaçlı olarak antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Rizespor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 17.30’da yaptıktan sonra mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.

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