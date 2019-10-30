Galatasaray'da Belhanda idmana katılmadı
Galatasaray, Süper Lig'İn 10. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Gribal enfeksiyon nedeniyle tedavi edildiği açıklanan Faslı oyuncu Younes Belhanda, antrenmana katılmadı.
Galatasaray’da cuma akşamı Türk Telekom Stadı’nda Çaykur Rizespor’la oynanacak 10. hafta maçının hazırlıkları devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekibin dün sabahki idmanında, Beşiktaş derbisinde ilk 11’de oynayan isimler de yer aldı.
Teknik direktör Fatih Terim’in takımına önemli uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Bugünden itibaren Rizespor’un teknik analizi yapılacak. İdman temposunun da artacağı bildirildi.
Belhanda idmana katılmadı
Sarı-Kırmızılı ekibin son dönemde en çok tepki çeken oyuncusu Younes Belhanda, dünkü idmanda yer almadı. Faslı futbolcunun gribal enfeksiyon nedeniyle tedavi edildiği açıklandı.