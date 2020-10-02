Kulübe yakın kaynaklar, Rangers mücadelesinin Belhanda'nın Galatasaray'daki son maçı olabileceğini ifade ediyor. Eski takımı Nice'ten transfer teklifi alan Faslı yıldız, "Evet" cevabı vermiş ve topu Galatasaray Yönetimi'ne bırakmıştı.

Sarı-Kırmızılılar da gündemdeki transferlerin yapılabilmesi için Belhanda'nın gidişine mecburi gözle bakıyor. Her ne kadar Fatih Terim bu ayrılığı istemese de tecrübeli hocanın da zorunlu onay verdiği gelen haberler arasında. Görüşmelerin hafta sonunda netlik kazanacağı bildirildi.







