Galatasaray’da Belhanda formasına kavuştu

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u konuk etti. Emre Akbaba dışında sakat futbolcusu bulunmayan sarı-kırmızılılar, cezalı futbolcularının da olmamasından dolayı ideale yakın 11'i ile sahaya çıktı. Hafta içi takımla çalışmalarına başlayan Younes Belhanda mücadelede 11'de başladı.

Sakatlıklarını atlatan Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş de yedeklerde şans bekledi. Galatasaray; Muslera, Mariano, Ozan, Maicon, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Feghouli, Belhanda ve Eren Derdiyok 11’i ile sahaya çıktı.

İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mustafa Kapı ve Muğdat Çelik ise yedeklerde yer aldı.