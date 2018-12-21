Takımla beraber antrenmanlara başlayan Belhanda'nın Demir Grup Sivasspor maçında oynayıp oynamaması kafa karıştırdı. Teknik kadro, Faslı futbolcuyu bu zorlu maçta sahaya sürmek isterken, oyuncunun fiziksel olarak hazır durumda olmaması endişe yaratıyor. 1 aydan fazladır takımdan ayrı kalan Belhanda ile ilgili teknik kadronun kararını yarın vereceği öğrenildi.

Yıldız futbolcunun oynamaya hazır olduğunu bildirdiği ancak son değerlendirmenin taktik çalışmadaki performansına göre karar verileceği belirtildi.

Belhanda'nın en kötü olasılıkla maç kadrosuna alınmasının planlandığı ifade edildi.

(Milliyet)



