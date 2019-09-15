Galatasaray’da Belhanda 6 hafta yok!
Galatasaray’a Belhanda’dan kötü haber… Kasımpaşa’nın stoperi Veysel Sarı’nın diziyle suratına çarptığı pozisyon sonrası çenesinde iki adet kırık oluştuğu tespit edilen Belhanda bıçak altına yattı. Faslı yıldız 5-6 hafta takımdan uzak kalacak.
Galatasaray’a Belhanda şoku...
Kasımpaşa ile oynanan maçta kendisine yapılan faul sonrası dengesini kaybeden Belhanda tökezlerken, o sırada kontrolsüz koşu yapan Veysel Sarı’nın dizi suratına çarpmış ve sarsıntı yaşamıştı. Üstelik o pozisyonda hakem Ali Palabıyık, faulü Galatasaray aleyhine vererek büyük tepki çekmişti.
Belhanda için yapılan geniş çaplı tetkiklerde, çenesinde iki adet kemiğin kırıldığı tespit edildi. Faslı yıldız için ameliyat kararı verilirken, operasyon dün sabah gerçekleşti.
Bıçak altına yatan Belhanda’nın 5-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Metin Karabaş