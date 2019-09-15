Galatasaray’da Belhanda 6 hafta yok!

Galatasaray’a Belhanda şoku...

Kasımpaşa ile oynanan maçta kendisine yapılan faul sonrası dengesini kaybeden Belhanda tökezlerken, o sırada kontrolsüz koşu yapan Veysel Sarı’nın dizi suratına çarpmış ve sarsıntı yaşamıştı. Üstelik o pozisyonda hakem Ali Palabıyık, faulü Galatasaray aleyhine vererek büyük tepki çekmişti.

Belhanda için yapılan geniş çaplı tetkiklerde, çenesinde iki adet kemiğin kırıldığı tespit edildi. Faslı yıldız için ameliyat kararı verilirken, operasyon dün sabah gerçekleşti.

Bıçak altına yatan Belhanda’nın 5-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Metin Karabaş