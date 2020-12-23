O maça ilk 11’de başlayan Linnes, Oğulcan ve Emre Akbaba, beklendiği gibi yedeğe çekildi. Müsabakanın ardından kırmızı kart gören Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao da karşılaşmada görev alamadı. Sarı-kırmızılı ekipte bu oyuncuların yerine Elabdellaoui, Luyindama, Belhanda ve Arda Turan görev yaptı. Cim Bom’da dört futbolcu, 4 lig maçının ardından ilk 11’de forma giydi. Ligde arka arkaya 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, ilk 11’de genel olarak istikrarlı bir görüntü çizdi. Son olarak 8. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının başlangıç kadrosunda görev verilen Elabdellaoui, Belhanda, Luyindama ve Arda Turan, 4 lig müsabakasının ardından 11’de yer aldı.



