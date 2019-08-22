Galatasaray’ın, İtalya Serie A ekiplerinden Roma’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi, transferinin yetişmemesi nedeniyle Denizlispor mücadelesinde forma giyememişti. Bu nedenle ilk 11’de yer alan Selçuk İnan ise sergilediği performans ile hem teknik heyete hem taraftarlara saç baş yoldurmuştu. Sarı-Kırmızılı futbolseverler ise Nzonzi’nin bir an önce takıma katılması için can atıyordu. Bu gelişmelerin ardından taraftarların beklediği müjdeli haber geldi.

İkisi de 11’de

Taraftarların sahada bir arada görmeyi çok istediği Nzonzi ile Seri, Konyaspor maçında sahada olacak. Edinilen bilgiye göre Fransız futbolcunun, testlerden başarılı bir şekilde geçtiği ve tam olarak hazır olduğu öğrenildi. Bu doğrultuda iki yıldız futbolcu, orta sahanın merkezinde ilk 11’de yer alacak. Öte yandan Nzonzi’nin maçın gidişatına göre 60-65 dakika arasında sahada kalması bekleniyor.

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