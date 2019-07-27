Yaz transfer sezonuna hızlı girmesine rağmen, forvet ve ön libero konusunda beklenen hamleleri bir türlü sonlandıramayan Sarı-Kırmızılılar, şu sıralarda durum değerlendirmesi yapıyor. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, İstanbul’da gerçekleşen yönetim kurulu toplantısının ardından, detayları görüşmek üzere önceki akşam Avusturya kampına katıldı.

Burada bir araya gelen teknik direktör Fatih Terim ve Albayrak, uzun süren bir görüşmede transferdeki gelişmeleri masaya yatırdı. Fatih hocanın, yönetimin yaptığı çalışmalar doğrultusunda raporlarında bazı güncellemelere gittiği, gönderilecek oyuncular listesine yeni isimler eklendiği öğrenildi.

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