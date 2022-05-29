Son sandığa kadar büyük bir çekişme içinde geçmesi beklenen seçim öncesi, Eşref Hamamcıoğlu yoğun bir çalışma içerisinde. Hamamcıoğlu'nun kongreyi kazanması halinde futbol şubesinin başına getirmek istediği Cenk Ergün, 11Haziran'a kadar transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamayı hedefliyor. Daha önce Dursun Özbek döneminde önemli transferlerin altına imzasını atan Ergün, bu kez önceliği bonservisi elinde oyunculara veriyor. Sözleşmesi 30Haziran'da bitecek olan oyuncular ve menajerleriyle görüşme halinde olan Cenk Ergün, takımdaki kritik bölgelere nokta takviyeler yapmanın hesapları içinde.

Kongreye kadar belli olacak

Cenk Ergün bu süreç zarfında sadece oyuncularla değil, teknik direktörlerle de görüşüyor. Eşref Hamamcıoğlu'nun talebi doğrultusunda Alman ve Fransız hocalarla bir araya gelen Ergün, planladıkları projeye en uygun ismi belirlemek üzere temaslarını sürdürüyor. Hoca arayışlarının da kongre gününe doğru netleşmesi bekleniyor. Hem Dursun Özbek hem de Eşref Hamamcıoğlu, 17Haziran'da açılacak olan transfer dönemiyle beraber gündemdeki önemli takviyeleri tamamlamak ve 1 Temmuz'da başlayacak kampa hem teknik heyeti hem de yeni oyuncuları yetiştirmeyi hedefliyor.

Paylaşılamayan adam konumunda

Eşref Hamamcıoğlu cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Cenk Ergün'ün son yaptığı yazılı açıklama ibreyi farklı bir yöne çevirdi. Kendisinin profesyonel olduğunu hatırlatan Ergün, "Her iki adaya da eşit mesafedeyim" diyerek, iki başkanla da çalışabileceği mesajını verdi. Cenk Ergün'e, daha önce birlikte çalıştığı Özbek'in, "Çok taraflı hareket ediyorsun" diyerek uyarıda bulunduğu ve yeniden bir araya gelme fikrini önerdiği iddia ediliyor. Bu durumda Cenk Ergün'ün yaptığı transfer görüşmeleri, Dursun Özbek'in seçimi kazanması halinde yine gerçekleşebilir. Ancak teknik direktör konusunda Özbek'in tercihinin yerliden yana olduğu biliniyor.