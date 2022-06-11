Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 2208 oya ulaşan Dursun Özbek, 2073 oy alan rakibi Eşref Hamamcıoğlu’nu geride bırakarak Sarı Kırmızılı kulübün 39. Başkanı oldu. Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşen ve nefesleri kesen kritik seçimde kazananı son sandıklar belirlerken Divan Kurulu Başkanı olan Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, soğukkanlı bir şekilde yönetim gösterdi.

Dursun Özbek, 22. sandık itibarıyla toplam oy sayısında Eşref Hamamcıoğlu'nun önüne geçip son 2 sandıkta zafere ulaşırken Dinçbaylı, erken saatlerde seçim sonuçlarının resmiyet kazanmasını sağladı ve Galatasaray camiasının takdirini kazandı. Özellikle sosyal medyada, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı ile ilgili binlerce övgü dolu tweetler atıldı.

Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, soğukkanlı bir şekilde yönetim gösterdi ve seçim sonuçlarının erken saatlerde resmiyet kazanmasını sağladı.

Oy kullanma işlemi başlamadan önce verilen görev için teşekkürlerini sunan Dinçbaylı, "Beni seçerek Galatasaray kongresinde bir kadına bu görevi verdiğiniz ve Galatasaray farkını gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Lisesi mezunu olan Dinçbaylı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu'nda da görev yapan Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, avukatlık yapıyor.



