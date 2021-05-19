Galatasaray camiasının dört gözle beklediği toplantıdan karar çıktı. Buna göre, kısıtlamalar nedeniyle 29 Mayıs'ta yapılamayacak olan seçimli kongre, 19 Haziran Cumartesi gününe alındı. Başkan Mustafa Cengiz ve kurmaylarının Türk Telekom Stadı'nda saat 16.00'da başlayan toplantısı, 20.30'a doğru sona erdi. Oldukça hararetli geçtiği öğrenilen toplantının ardından kulüpten resmi bir açıklama yapıldı. Başkan adayları, 5 Haziran gibi olabilecek en kısa sürede seçime gidilmesini talep etse de, Cengiz ve yönetimi bu süreyi daha ileri bir tarihe ertelemiş oldu.

'Yetkili merciler izin verirse'

Kulübün konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Derneğimizin 18 Mayıs 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün olağan seçimli genel kurul toplantısı, yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."

Adaylar yeniden liste verecek

Galatasaray'da yeni kongre tarihinin belli olmasıyla, başkan adaylarını benzer bir süreç daha bekliyor. Adaylar yeniden liste oluşturup, Divan Kurulu'na sunacaklar. Ayrıca liste tarihine kadar yeni başkan adayları da ortaya çıkabilir. Şu an itibarıyla Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Metin Öztürk ve Işın Çelebi, adaylığını resmen açıklayan isimler. Daha önce "Aday olmayacağım" diyen Mustafa Cengiz'in de tekrar seçime girebileceği, ayrıca camianın bir çatı aday üzerinde çalıştığı, gelen haberler arasında.