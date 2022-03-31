Galatasaray 'da geçtiğimiz günlerde yapılan olağan mali genel kurulda Başkan Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmemişti. Bunun üzerine Sarı-Kırmızılılar'ın olağanüstü kongreyle seçime gideceği açıklanırken, tarih de 30 Nisan olarak belirlenmişti. Şu ana kadar Burak Elmas'la yarışa giren isimlerden Metin Öztürk yeniden aday olduğunu açıklarken, Cimbom'da seçime katılacak bir diğer isim daha belli oldu.

Daha önce birçok kez başkanlık seçimlerinde yer alan Ali Fatinoğlu yaptığı açıklamayla yeniden Galatasaray patronluğuna aday olduğunu duyurdu.

İşte o açıklama:

"Büyük Galatasaray camiasının dikkatine sunarım.

Şanlı tarihimizde yeşil çimler üzerinde sayısız başarılara imza atmış Galatasarayımız, maalesef son yıllarda idari anlamda aynı başarıları gösterememektedir.

Geldiğimiz noktada, kulübümüzün gelecek yıllardaki kaderini belirleyecek bazı tercihler yapmak zorunlu hale gelmiştir.

Değerli başkan Burak Elmas yönetiminin idari olarak ibra edilmemesi, bir olağanüstü seçimi zorunlu kılmıştır.

Tam da bu aşamada spor yasasının meclisten geçmiş olması, kulübümüzün yönetimine talip olmayı düşünen değerli üyelerimizin bazı bilgilere erişimini önemli hale getirmiştir.

Bu gerekçeyle, kulübümüzün ilgili kurullarının bugün itibariyle tüm mali raporları, özellikle Nakit Akım Tablosunu yönetime talip olma niyetindeki değerli Galatasaraylılar’la paylaşılması, bir zorunluluk haline gelmiştir..

Bu amaçla, yönetime talip olma niyetindeki tüm isimlerle - talep gelmesi halinde - gerekli bilgi ve belgelerin paylaşılması gerektiğinin altını çizerim.

Sayın Başkan Burak Elmas ve Sayın Remzi Sanver’i ,bu bilgileri istemek için aramama rağmen kendilerine ulaşamadım. Kulübün raporlarını tarafıma iletmeleri halinde, ekibimle birlikte yapacağımız inceleme sonunda, başarabileceğimize inanırsak bu kutsal göreve talip olacağımızı duyuruyorum.

Bu kritik sürecin Galatasarayımız için hayırlı olmasını dilerim."