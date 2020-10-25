Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Karçal'a söz hakkı vermeyen Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, konuşması sırasında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hakkında da çarpıcı ifadeler kullanarak istifa çağrısı yaptı. Hamamcıoğlu, "Sayın başkanımızın son hafta yaptığını açıklamaları Galatasaray Spor Kulübü adına üzüntü ile karşılıyorum. Galatasaray Spor Kulübü, temsil edilme yeteneğini tamamen kaybetmiştir. Hiç kimsenin Galatasaray’ı kamuoyu nezdinde küçük düşürme hakkı yoktur. Tüm Divan Kurulu adına talebimiz ve beklentimiz gereğinin yapılmasıdır" ifadelerini kullandı.