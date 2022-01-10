Galatasaray ’da kötü tablonun ligin ikinci yarısında da devam etmesi, Burak Elmas başkanlığındaki sarı-kırmızılı yönetimi iyice rahatsız etti. Elmas, Florya’ya müdahale etmeye karar verdi.

Başkan Elmas ve ekibi, bundan sonra Florya’ya daha fazla mesai harcayacak. Koordinasyon sorununu ortadan kaldırarak ilk hamlesini yapacak olan Elmas böylece aradaki kopukluğu giderecek.

Yönetim kurulundaki arkadaşlarının fikirlerini tek tek dinleyen ancak son sözü yine kendisi söyleyen Başkan Elmas’ın, şu aşamada sezon sonuna kadar kesinlikle Fatih Terim’le yolları ayırma gibi bir niyetinin bulunmadığı öğrenildi. Takıma daha yakın olma kararı alan Elmas, böylece haftanın belirli günlerinde ya kendi Florya’ya gidecek ya da mesai arkadaşları burada bulunacak.

Hedefte Gün var

Giresun maçı sonrası yardımcı antrenör konusundaki girişimlerden habersiz olduğunu söyleyen teknik direktör Fatih Terim aslında bu konuda büyük rahatsızlık yaşıyor. Tecrübeli teknik adamın, yönetici Işıtan Gün’ün, Başkan Elmas’ın talimatıyla Guardiola’nın yardımcısıyla görüştüklerini açıklamasını bir türlü kabul edemiyor. Kulüp resmi sitesinden Gün’e destek verilip Fatih Terim’le ilgili geçtiğimiz haftalarda herhangi bir paylaşımda bulunulmamasının da Florya’da soğuk rüzgarlar estirdiği öğrenildi.

Terim’in, Işıtan Gün ve yine kendisiyle ilgili kulis yapan bazı yöneticilerden rahatsız olduğu belirtildi. (Skorer)