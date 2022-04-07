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Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'tan Florya ziyareti

Galatasaray'da 30 Nisan'daki seçimle birlikte başkanlık koltuğundaki dönemi sona erecek olan Burak Elmas, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret ederek, teknik ekibe ve futbolculara destek verdi.

07 Nisan 2022, Perşembe 08:44 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'tan Florya ziyareti

30 Nisan'daki seçimle birlikte başkanlık koltuğundaki dönemi sona erecek olan Burak Elmas, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret ederek, teknik ekibe ve futbolculara destek verdi.

Fenerbahçe derbisinin önemini anlatan Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, seçime kadar geçecek olan 1 aylık zaman zarfında işleşiyin aynı şekilde devam edeceğini ve kimseyi mağdur etmemeye çalışacaklarını dile getirdi.

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