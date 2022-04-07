30 Nisan'daki seçimle birlikte başkanlık koltuğundaki dönemi sona erecek olan Burak Elmas, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret ederek, teknik ekibe ve futbolculara destek verdi.

Fenerbahçe derbisinin önemini anlatan Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, seçime kadar geçecek olan 1 aylık zaman zarfında işleşiyin aynı şekilde devam edeceğini ve kimseyi mağdur etmemeye çalışacaklarını dile getirdi.