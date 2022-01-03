G.Saray’ın özellikle ligde ve kupada yarattığı hayal kırıklığı sonrasında rahatsızlıklarını dile getiren, yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan’ın performansını yetersiz bulan Başkan Burak Elmas’ın önemli bir karara daha imza attığı ortaya çıktı. Fatih Terim’in ekibine 2 teknik

adam takviyesi alan Elmas’ın, Galatasaray ’da uzun yıllardır transfer operasyonlarında önemli işlere imza atan Sportif Direktör Şükrü Hanedar ile İdari Menajer Uğur Yıldız’ı da pasifize ettiği öğrenildi. Geçmiş dönemde sayısız transferlere imza atan ikili artık operasyonlarda çok ön planda olmayacak.

Taliplerle masaya oturulacak

Sarı kırmızılı kulübün transferlerinde artık Fatih Terim ile birlikte, yönetimin belirleyeceği bir ekip söz sahibi olacak. Elmas’ın geçtiğimiz günlerde Terim ve futbolculara açık biçimde belirttiği mali tablo çerçevesinde, teknik heyetin istediği transferler için bu yeni ekip görüşmelerde bulunacak ve gerekli hamleleri yapacak. Öte yandan ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen yönetim oyuncu satışı konusuna çok sıcak bakmaya başladı. Yönetim birçok kulübün listesinde bulunan Marcao, Kerem Aktürkoğlu ile Mustafa Muhammed için gelecek olan teklifleri göz ardı etmeyecek.

Üç oyuncuya talip çok

“Değerini bulan her oyuncu için gelecek teklifleri dikkate almalıyız” düşüncesinde olan başkan Burak Elmas, ile kurmayları söz konusu üç futbolcu için masaya gelecek resmi teklife göre hareket edecek. Oyuncuların menajerlerinden verilen bilgiye göre ise Marcao için Napoli, Kerem

Aktürkoğlu için Wolfsburg, Marsilya, Monaco ile Lyon, Mustafa Muhammed için Fransa’dan resmi teklifler bekleniyor. Yönetimin planı ise Kerem için 15 milyon Euro, Marcao için 20 milyon Euro, Muhammed için ise 10 milyon Euro bandında resmi teklif gelmesi halinde masaya oturmak... (Hürriyet)