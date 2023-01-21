Galatasaray , Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-Kırmızılıar, mücadeleden 2-1'lik sonuçla galip ayrıldı.

ANTALYASPOR'A KAYBETMİYOR

Antalyaspor karşılaşması ile birlikte Sarı-Kırmızılıların rakibine karşı yenilmeme serisi devam etti. Galatasaray, Antalyaspor'a karşı hepsi Süper Lig'de olmak üzere son 14 maçta kaybetmedi.

Sarı-Kırmızılılar, Kırmızı-Beyazlılara son olarak 16 Nisan 2016 tarihinde Antalya'daki müsabakada 4-2 mağlup oldu. Bu maçlarda Galatasaray 10 galibiyet elde ederken 4 karşılaşma da berabere sona erdi.

ÜST ÜSTE 12. GALİBİYET

Galatasaray; bu maçla birlikte 9’u Süper Lig, 3’ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere kazanma serisini 12 karşılaşmaya çıkardı.

Bu müsabakalarda Galatasaray ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş , Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe , Hatayspor ve Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor’u yendi.

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47 BİN 33 TARAFTAR İZLEDİ

Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar bu mücadelede de tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu’nda oynanan maçı toplam 47 bin 33 taraftar takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

Galatasaray'da Hatayspor maçındaki tezahüratlardan dolayı tribünlerde 40 blok, toplam 20 bin 15 taraftar bu maç için ceza almıştı.

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MUSTAFA DENİZLİ VE FATİH TERİM'İ YAKALADI

Bu maçla birlikte Sarı-Kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray’ın başında Süper Lig'de bir sezonda üst üste 9 galibiyet alan 3. teknik direktör oldu.

Sarı-Kırmızılılar, ligde daha önce 1987-1988 sezonunda Mustafa Denizli döneminde ve 2011-2012 sezonunda da Fatih Terim yönetiminde art arda 9 galibiyete ulaşmıştı.

ICARDI GOL SAYISINI 6'YA ÇIKARDI

Karşılaşmada Sarı-Kırmızılıların ilk golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi attı. Mücadelenin 49. dakikasında Kerem Aktürkoğlu’nun ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Icardi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkardı. Mücadeleye 11’de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.

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HAVA TOPLARINDA DA LİDER

Süper Lig'in lideri Galatasaray, kafa vuruşlarıyla atılan gollerde de dikkat çekmeyi başarıyor. Antalyaspor karşısıdna Mauro Icardi'nin kafa vuruşuyla öne geçen Sarı-Kırmızılılar, Sergio Oliveira'nın kafa vuruşunda da Sherel Floranus'un şanssız dokunuşuyla 2-1'lik skoru yakalamıştı.

Icardi'nin golü, Galatasaray'ın Süper Lig'deki 9. kafa golü oldu. Sarı-Kırmızılılar, bu alanda da ligin zirvesinde yer alıyor.

GEÇEN SEZONUN LİDERİ SİVASSPOR'DU

Geçen sezon kafa vuruşlarından atılan gollerde lider, Sivasspor olmuştu. Sivasspor, 15 gol ile Süper Lig'de bu alanda zirvede yer alırken kendisini 13 gol ile Kayserispor ve 12 gol ile Konyaspor takip etmişti.

Mauro Icardi'nin Strasbourg'a Attığı Müthiş Kafa Golü