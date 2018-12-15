Galatasaray bugün lig lideri Medipol Başakşehir'le "Ya tamam ya devam" maçına çıkacak. Sarı kırmızılı ekip, kaybederse puan farkı 11'e çıkacak, kazanırsa 5'e inecek ve Aslan tekrar şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olacak. Şampiyonlar Ligi'nde 3-2'lik Porto yenilgisine rağmen, sergilenen futboldan memnun olan teknik direktör Fatih Terim, kadrosunda fazla değişikliğe gitmeyecek. Cezası sona eren Serdar Aziz, Maicon'dan formasını geri alacak. Cezalı Donk'un yerine de Selçuk'un görev yapması bekleniyor. Teknik heyet, zorlu karşılaşma öncesi futbolcularla özel görüşmelerde bulundu ve "Porto maçındaki gibi oynayın yeter. Aynı futbolu tekrarlarsak, Başakşehir'i yeneriz" mesajını iletti.

Kilit isimler Nagatomo&Feghouli

Fatih Terim, Başakşehir deplasmanında en kritik iki görevi Nagatomo ve Feghouli'ye verdi. Terim 5 gol, 7 asistle Başakşehir'i taşıyan Visca'yı Nagatomo ile durdurmaya çalışacak. Japon sol beke Visca'nın artıları ve eksileri video-analizle gösterildi. G.Saray'ın hücum aklı Feghouli'den de Porto maçındaki performansını tekrarlaması istendi. Rodrigues ve Eren'i sürekli pozisyona sokan Cezayirli yıldız, sağ kanadı takım arkadaşı Mariano ile çok etkili kullanmıştı.

3 yıldızın cezası bitti

Olaylı F.Bahçe derbisinde 5 maç ceza alan Ndiaye ile kart cezalıları Serdar Aziz ve Fernando, Başakşehir maçıyla birlikte takıma dönecek. Sarıkırmızılı takımda sakatlıkları süren Emre Akbaba, Belhanda ve Sinan Gümüş'ün yanı sıra cezası devam eden Donk dışında eksik yok.

Kaynak: Sabah