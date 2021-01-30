Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam Gaziantep ile oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel çalıştı.

Sofiane Feghouli’nin tedavisine devam edildi.

Galatasaray Futbol Takımı, Başakşehir FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 10.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.