Galatasaray 'da Barış Alper Yılmaz heyecanı sürüyor. Keçiörengücü'nden kadroya katılan 21 yaşındaki oyuncunun açıklanması artık an meselesi. Bugün sağlık kontrolünden geçen Barış Alper Yılmaz transferinde artık bir engel kalmadı.

Taraftar sabırsızlanıyor...

Bir süredir görüşmeleri devam eden Barış Alper Yılmaz için dün Keçiören ve Ankara Demir kulübünden evrakları beklenmişti. Bu evraklar geç saatte geldi ve genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

34 maçta 8 gol, 4 asist

Barış Alper Yılmaz geçen sezon TFF 1. Lig'de 34 maçta forma giymiş ve 8 gol 4 asistlik performans sergilemişti. Galatasaray bu transfer için oyuncunun kulübüne 1.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Yakup Çınar - Fanatik Özel