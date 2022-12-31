Galatasaray'da Barış Alper fırtınası
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz bu sezon zorlu maçlarda takımına yaptığı katkıyla adından söz ettiriyor. Genç oyuncu son olarak Sivasspor'la oynanan karşılaşmada sonradan oyuna dahil olarak galibiyeti getiren golü kaydetmişti. Genç yıldız, hücumdaki özellikleriyle Burak Yılmaz’ı anımsatıyor. İşte Barış Alper Yılmaz'ın bu sezon dikkat çeken performansına dair detaylı bilgiler.
Galatasaray 'da Barış Alper Yılmaz zorluk düzeyi yüksek maçlarda takımına önemli katkılar yaptı.Bu sezon 11'e girmekte zorlanan genç futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un şans verdiği dakikaları iyi değerlendirdi. Genç yıldız, hücumdaki özellikleriyle Burak Yılmaz’ı anımsatıyor.
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ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET
Galatasaray Sivasspor'u deplasmanda yenerek bu sezon deplasmandaki 6. galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılı takım Süper Lig'de ise üst üste 5. galibiyetini almayı başardı.
BEŞİKTAŞ MAÇINDA DA PRİM VERİLMİŞTİ
Galatasaray'ın 12. haftada derbi maçta Beşiktaş 'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Sarı-Kırmızılı yönetim 5 milyon TL'lik prim sözü vermişti. Galibiyetten kısa süre sonra Dursun Özbek yönetimi 5 milyonluk primi oyuncuların hesabına yatırmıştı.
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BAŞAKŞEHİR PRİMLERİ YATTI
Galatasaray Dünya Kupası arası öncesi Başakşehir'i deplasmanda 7-0'la geçmişti. Bu karşılaşma sonrası soyunma odasına giren başkan Dursun Özbek 5 milyonun üzerinde prim sözü vermişti. Başakşehir maçında prim hakkı kazanan oyuncuların ödemeleri Sivasspor maçı öncesinde ödenmişti.
SİVAS MAÇINA DA PRİM
Galatasaray'ın Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından da Galatasaray yönetimi 5 milyonluk prim belirledi. Karşılaşma sonrası oyunculara primin Fenerbahçe derbisi öncesinde yatırılacağı belirtildi. Yönetimin Fenerbahçe derbisine de ciddi miktarda bir prim koyması bekleniyor.
KAYSERİ MAÇINDA GOL ATTI
22 yaşındaki oyuncu ilk olarak sarı kırmızılıların deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenildiği maçta skora katkı yaptı. Takımı 2-0 gerideyken ikinci yarıda Mertens'in yerine oyuna giren Barış Alper, 86'ıncı dakikada fileleri havalandırdı.
BEŞİKTAŞ MAÇINA 11 BAŞLADI
Barış Alper Yılmaz ligde sadece 13'üncü haftada oynanan Beşiktaş karşılaşmasında 11'de sahaya çıktı. Genç oyuncu, sarı kırmızılı ekibin 2-1 kazandığı maçta 18'inci dakikada Icardi'nin takımını 1-0 öne geçirdiği golün asistini yaptı.
YENİ BURAK YILMAZ
Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un Barış Alper Yılmaz planı tutacak gibi görünüyor. Barış’tan yeni bir Burak Yılmaz yaratmak isteyen ve Dünya Kupası için verilen arada genç oyuncuyu ileri uçta deneyen Okan Buruk, Sivasspor deplasmanda bunun karşılığını aldı.
Barış Alper, Sivasspor karşısında 73. dakikada oyuna girip 90+5’te galibiyeti getiren gole imza atarken en çok da hocasının yüzünü güldürdü. Merkezde de etkili olacağının sinyalini hazırlık maçlarında veren ve önümüzdeki dönemde kanattan çok bu bölgede değerlendirilmesi düşünülen 22 yaşındaki oyuncu Burak Yılmaz’ı andırıyor. Genç yıldızın kariyerinin yine kanattan merkeze çekilen Burak Yılmaz gibi olup olmayacağını ilerleyen zaman gösterecek. Ne var ki genç futbolcu yeni rolünden oldukça memnun görünüyor. Barış Alper’in Sivasspor deplasmanında kazandırdığı 3 puan ligin en önemli kırılmalarından biri olarak kayıtlara geçti.
2 GOL, 1 ASİSTLİK KATKI!
Genç oyuncu ligde şans bulduğu 207 dakikaya 2 gol 1 asist sığdırdı. Barış Alper Yılmaz Galatasaray'daki ilk yılında geçen sezon 17 lig maçında gol ve asist üretemedi.