Galatasaray 'da bir taraftan şampiyonluk mücadelesi devam ederken diğer taraftan bir çok futbolcunun sözleşmesine düzenleme geliyor. Yakın zamanda Nelsson ve Yunus Akgün'le yeni sözleşme imzalanmıştı. Sarı-Kırmızılı yönetim ayrıca genç futbolculardan Baran Aksaka, Emin Bayram ve Metehan Baltacı'nın da sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyordu. Galatasaray'da ilk imza Baran Aksaka'dan geldi.









2013 YILINDAN BERİ FLORYA'DA

2013 yılında Galatasaray alt yapısına giren ve o günden bu yana U14'ten itibaren bütün alt yaş gruplarında forma giyen 2003 doğumlu oyuncu özellikle U19 takımındaki performansıyla dikkat çekmişti.









TÜRKİYE KUPASI'NDA OYNADI

Sezon başından bu yana Okan Buruk'un A Takım'da idmanlarda şans verdiği oyuncu ayrıca hazırlık maçlarında dikkat çeken performanslar ortaya koymuştu. Villarreal maçında asist yapan Baran Aksaka Adana Demirspor ile Antalya'da oynanan maçta iyi bir performans ortaya koymuştu. Genç oyuncu bu sezon Ofspor ve Kastamonuspor ile oynanan Türkiye Kupası maçlarında kısa süre da olsa şans bulmuştu.

ÜMİT MİLLİ TAKIM'A GİDECEK

Bulgaristan vatandaşı olan ve Bulgaristan U21 takımından davet alan Baran Aksaka Türkiye Ümit Milli Takımı teknik direktörü Tolunay Kafkas'ın da dikkatini çekti. TGRT HABER'in konuğu olduğu programda Baran'la ilgili konuşan Kafkas genç oyuncuyu Ümit Milli Takım 'a davet etmeyi planladıklarını söylemişti.









1 YIL UZATTI! ZAM YAPILDI

19 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'la 1 Temmuz 2022'de imzaladığı 3 yıllık sözleşmesi vardı. Sarı-Kırmızılı yönetim Baran Aksaka'nın kontratını 2026 yılına kadar uzattı. Ayrıca genç futbolcuya zam yapıldı.

BARAN AKSAKA'NIN YENİ MAAŞI!

Bu sezon 500 bin TL kazanacak Baran Aksaka 2023-2024 Sezonu 1.000.000 TL

2024-2025 Sezonu, 1.500.000 TL ve 2025-2026 Sezonu: 2.000.000 TL alacak. Genç yıldız adayının sözleşmesinde ayrıca maç başı ve ekstra bonuslar da bulunuyor.

SIRADA EMİN VE METEHAN VAR!

Galatasaray yönetimi Baran Aksaka ile yeni sözleşme imzalamasının ardından genç stoperler Emin Bayram ve Metehan Baltacı ile de masaya oturuyor. Emin Bayram'ın bugün resmi sözleşme imzalaması beklenirken Metehan Baltacı ile de görüşmeler sürüyor.

Yakup Çınar

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