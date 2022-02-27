Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor 'u 4-2 devirdi. Geçtiğimiz hafta Göztepe 'yi 3-2 deviren Cimbom 4 ay aradan sonra iki maç art arda kazandı. Devre arasında kadroya katılan Bafetimbi Gomis de Göztepe ağlarına bıraktığı 2 golün ardından penaltıyı kaçırmasına rağmen Rizespor filelerini de sarsmayı başardı.









Mücadelenin hakemi Ümit Öztürk'ün son düdüğünün ardından taraftarlar özellikle Fransız futbolcuya büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarlar, Nef Stadyumu'ndan ayrılmadı, Gomis tezahüratları yaptı. 36 yaşındaki futbolcu, futbolseverleri kırmadı, soyunma odasından geldi önce üçlü çektirdi, ardından dev bir bayrak alıp, Sarı-Kırmızılı taraftarları coşturdu.