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Galatasaray'da, Bafetimbi Gomis'ten bayrak şov!

Rizespor'u 4-2 geçen Cimbom'da perdeyi kapatan golü atan Bafetimbi Gomis'e maçın ardından büyük ilgi vardı. Taraftar 'Gomis' tezahüratı yaptı, Fransız golcü soyunma odasından geri geldi, önce üçlü çektirdi ardından dev bir Galatasaray bayrağıyla tribünleri coşturdu.

27 Şubat 2022, Pazar 21:23 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da, Bafetimbi Gomis'ten bayrak şov!

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor 'u 4-2 devirdi. Geçtiğimiz hafta Göztepe 'yi 3-2 deviren Cimbom 4 ay aradan sonra iki maç art arda kazandı. Devre arasında kadroya katılan Bafetimbi Gomis de Göztepe ağlarına bıraktığı 2 golün ardından penaltıyı kaçırmasına rağmen Rizespor filelerini de sarsmayı başardı. 



Mücadelenin hakemi Ümit Öztürk'ün son düdüğünün ardından taraftarlar özellikle Fransız futbolcuya büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarlar, Nef Stadyumu'ndan ayrılmadı, Gomis tezahüratları yaptı. 36 yaşındaki futbolcu, futbolseverleri kırmadı, soyunma odasından geldi önce üçlü çektirdi, ardından dev bir bayrak alıp, Sarı-Kırmızılı taraftarları coşturdu.

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