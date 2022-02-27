Galatasaray'da, Bafetimbi Gomis'ten bayrak şov!
Rizespor'u 4-2 geçen Cimbom'da perdeyi kapatan golü atan Bafetimbi Gomis'e maçın ardından büyük ilgi vardı. Taraftar 'Gomis' tezahüratı yaptı, Fransız golcü soyunma odasından geri geldi, önce üçlü çektirdi ardından dev bir Galatasaray bayrağıyla tribünleri coşturdu.
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor 'u 4-2 devirdi. Geçtiğimiz hafta Göztepe 'yi 3-2 deviren Cimbom 4 ay aradan sonra iki maç art arda kazandı. Devre arasında kadroya katılan Bafetimbi Gomis de Göztepe ağlarına bıraktığı 2 golün ardından penaltıyı kaçırmasına rağmen Rizespor filelerini de sarsmayı başardı.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1498001020839997440
Mücadelenin hakemi Ümit Öztürk'ün son düdüğünün ardından taraftarlar özellikle Fransız futbolcuya büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarlar, Nef Stadyumu'ndan ayrılmadı, Gomis tezahüratları yaptı. 36 yaşındaki futbolcu, futbolseverleri kırmadı, soyunma odasından geldi önce üçlü çektirdi, ardından dev bir bayrak alıp, Sarı-Kırmızılı taraftarları coşturdu.