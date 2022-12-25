Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray , liderlik koltuğuna oturdu. Sarı Kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri atan Bafetimbi Gomis, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan 37 yaşındaki Fransız golcü, "Lider olduk ancak yolumuz daha uzun." dedi ve ekledi:

'İkincilik hiçbir zaman iyi değildir'

"Açıkçası çok önemli bir karşılaşmaydı. Dünya Kupası arasından sonra oynadığımız ilk maçtı. Bu akşam da evimizde kazandık. Başakşehir maçının ardından böyle bir galibiyet almak çok iyiydi. Galatasaray’da oynadığınız zaman ikincilik hiçbir zaman iyi değildir. İkinciyseniz iyi bir sezon geçirmiyorsunuz demektir. Lider olduk ancak yolumuz daha uzun. Şampiyonluk yolunda Trabzonspor, Beşiktaş , Fenerbahçe , Başakşehir gibi rakiplerimiz var. Yolumuz daha uzun."

'Galatasaray’da oynamak büyük bir şans'

"Takımın en deneyimli oyuncularından bir tanesiyim. En deneyimli oyunculardan biri olarak da takıma iyi bir enerji vermek zorundayım. Gol atmak zorundayım. Galatasaray’da oynamak büyük bir şans. Hak ettiğiniz bu şansı da değerlendirmeniz gerekiyor. Belki yaşım var ancak yaşıma göre de hedeflerim var. Bana göre ikinci forvet olmak bir seçenek değil. Fırsat bulduğum her an gollerimi atacağım."







