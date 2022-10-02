Galatasaray bu sezon Süper Lig ’de oynadığı 7 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırmıştı. Sarı-Kırmızılılar'da bu gollerin 4’ü Bafetimbi Gomis’ten gelmişti. Fransız yıldız, dün akşam da zorlu Adana Demir deplasmanında da takımının en önemli gol silahlarından biri olarak sahaya çıktı. Fakat SarıKırmızılı oyuncular, orta alanda 37 yaşındaki futbolcuyu topla pek buluşturamayınca Gomis de etkisiz kaldı.

Tek isabetli pas!

İlk 6 maçta 4 kez rakip fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, Konyaspor mücadelesini boş geçerken, Mavi Şimşekler karşısında da fileleri havalandıramadı. Aslan'ın hocası Okan Buruk, 57. dakikada öğrencisini kenara alırken, yerine Juan Mata dahil oldu. Bu arada Gomis, sahada kaldığı süre içerisinde rakip kaleye tek bir şut bile atamazken, topla buluşma konusunda da epey zorlandı. Gomis, 57 dakika boyunca sadece 4 kez topla buluşurken, yalnızca 1 isabetli pas gönderebildi, girdiği tek ikili mücadeleyi de kaybetti.







