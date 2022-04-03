Milli aradan önce 3-1 kaybedilen Gaziantep FK maçında Galatasaray ’ın tek golünü kaydeden Bafetimbi Gomis, dün de fileleri sarstı. Henüz 4. dakikada şık bir penaltı vuruşuyla kaleci Viviano’yu çaresiz bırakan 36 yaşındaki santrfor, rakip savunmayı maç boyunca fazlasıyla zorladı. İkinci yarıda yaptığı röveşata ile ikinci gole çok yaklaşan Gomis’in şutu az farkla dışarı çıktı. Sarı-Kırmızılı takıma döndükten sonra çıktığı 7. lig maçında 5. kez ağları havalandıran Gomis, ilerleyen yaşına rağmen son vuruş yeteneğinden pek bir şey kaybetmediğini herkese gösterdi. Cim Bom, Gomis’in gol attığı 4 lig maçında 9 puan kazanırken, sadece Gaziantep’e yenildi.