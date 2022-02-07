Yeniden Sarı Kırmızılılar'a geri dönen Bafetimbi Gomis, dün Alanyaspor maçının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Fransız futbolcunun, idman eksiği olması sebebiyle kadroda yer almadı ve mücadeleyi tribünden takip etti. Tecrübeli golcünün, gelecek hafta Kayserispor karşılaşmasında sahada yer alması bekleniyor.







