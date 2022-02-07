Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ne zaman sahalarda olacak? İşte yanıtı...
Yeniden Galatasaray'a geri dönen Bafetimbi Gomis, dün Alanyaspor maçının 18 kişilik kadrosunda yer almadı. Tecrübeli futbolcunun ne zaman sahada olacağı ise netleşti. İşte detaylar...
Yeniden Sarı Kırmızılılar'a geri dönen Bafetimbi Gomis, dün Alanyaspor maçının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.
Fransız futbolcunun, idman eksiği olması sebebiyle kadroda yer almadı ve mücadeleyi tribünden takip etti. Tecrübeli golcünün, gelecek hafta Kayserispor karşılaşmasında sahada yer alması bekleniyor.