Yeniden Galatasaray 'a dönen Bafetimbi Gomis, Kayserispor maçıyla birlikte 1273 gün sonra Sarı-Kırmızılı formayı giymiş oldu. 36 yaşındaki Gomis, Cim Bom'da en son 19 Ağustos 2018 tarihinde oynanan Göztepe maçında görev yapmıştı. Tecrübeli futbolcu ilk döneminde Östersunds maçıyla takıma "Merhaba" derken, ilk golünü ise 14 Ağustos 2017'de Kayserispor'a atmıştı.

Gomis, ikinci döneminde yine Kayseri karşısında siftah yapmak istiyordu ancak bu kez ağları sarsamadı. Gollük pozisyonlara da giren tecrübeli santrfor, bunları değerlendirmeyi başaramadı. Torrent, Gomis'i 60. dakikada kenara aldı.





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