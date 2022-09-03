37 yaşındaki santrfor Bafetimbi Gomis, şu ana kadar Galatasaray 'ın ligde kaydettiği toplam 2 golün de altına imzasını koyarken, maçlara son 20 dakika kala girdiğinde daha etkili olabildi. Ancak Fransız yıldız, ilerleyen yaşına rağmen Sarı-Kırmızılı formayla 90 dakika sahada kalmaya kararlı.

Antrenmanların ardından bireysel antrenörüyle ekstra çalışmalar yaptığı öğrenilen deneyimli santrforun, birkaç hafta içerisinde fiziksel formunu bularak, forma savaşında en azından Seferovic'i geride bırakmayı hedeflediği belirtildi.