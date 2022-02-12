Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor ile mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde takıma kattığı eski futbolcusu Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Kayseri maçında 11’de başladı. Gomis, sarı-kırmızılılarda son kez 19 Ağustos 2018 tarihinde oynanan Göztepe maçında oynamıştı.

36 yaşındaki futbolcu Galatasaray’da ikinci dönemine Kayserispor karşısında başladı. Fransız golcü 1273 gün sonra sarı-kırmızılı forma ile sahaya çıktı.

Bafetimbi Gomis, Galatasaray’da ilk maçına 13 Temmuz 2017 tarihindeki Östersunds karşısında çıkmıştı. Gomis sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü ise 14 Ağustos 2017 tarihinde oynanan Kayserispor maçında atmıştı.

Omar Elabdellaoui 413 gün sonra kadroda

Karşılaşmada ayrıca Galatasaray’da Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui uzun bir aradan sonra ilk kez maç kadrosuna alındı. 31 Aralık 2020 tarihinde gözünden yaralanan Elabdellaoui, uzun geçen tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Bu süreçte lisansı dondurulan 30 yaşındaki futbolcunun bu sezonun ara transfer döneminde lisansı çıktı. Norveçli futbolcu, son olarak 26 Aralık 2020 tarihinde deplasmanda oynanan Trabzonspor maçında görev almıştı.

Elabdellaoui 413 gün sonra Kayserispor ile oynanan maçının 21 kişilik kadrosuna alındı.

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