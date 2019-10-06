Sezon başında İngiliz ekibi Fulham’dan büyük umutlarla transfer edilen Ryan Babel hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor...

Hazırlık kampında attığı gollerle dikkat çeken ve ligin ilk 3 haftasında da 2 kez ağları sarsan Hollandalı yıldız daha sonra düşüşe geçti.

32 yaşındaki oyuncu, ligin 3. haftasında oynanan Kayseri maçının ardından gol atma başarısı gösteremedi.

Bunun yanı sıra son haftalarda gösterdiği performansla da adeta saç baş yoldurtan Babel dün de yokları oynadı. Kırmızı-Siyahlı savunmacılar karşısında etkisiz kalan tecrübeli oyuncu, karşılaşmayı isabetli şut çekemeden tamamladı.